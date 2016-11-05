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    Дьяков: «Томь» заслужила поражение от «Спартака», вместо игры у нас был один сумбур»

    Защитник «Томи» Виталий Дьяков назвал заслуженным поражение от «Спартака» (0:1) в поединке 13-го тура РФПЛ. По мнению игрока, томичи не сподобились в этом матче хоть на сколь-нибудь приличную игру.

    «Сегодня мы проиграли заслуженно. С нашей стороны не было никакой игры, один сумбур, суматоха. Расстроены и своей игрой, и результатом. Погода не помешала, даже наоборот, была нам на руку. Мы здесь живем и тренируемся, а у «Спартака» много бразильцев.

    Тренер в перерыве давал указания, старался подбодрить, чтобы не расстраивались после гола в раздевалке. Мы тоже старались друг друга подстегнуть: давно не выигрывали, попали в зону вылета. Сейчас неважно с кем играем, нужно брать очки. Сегодня это сделать не получилось, сами в этом виноваты. Могли в конце перевернуть игру в свою сторону, было пару моментов, которые получались из ничего, но Ребров здорово играл. Видимо, удача была на стороне гостей.

    Мы сначала сыграли с «Зенитом», потом со «Спартаком». В Санкт-Петербурге даже лучше сыграли. Сегодня была куча потерь мяча на своей половине поля, и это нечем объяснить. На данном этапе и «Спартак», и «Зенит» заслуженно занимают первое и второе места в таблице. Сезон длинный, может что-то поменяется, но пока это сильнейшие команды чемпионата», – сказал Дьяков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.11.2016 14:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +62

      FC ЖИЛЬДУН 5 ноября 2016, 18:16

      Респект!

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 5 ноября 2016, 15:59

      Достойно!

      2
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 5 ноября 2016, 15:46

      Виталий - Мужик!

      2
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 5 ноября 2016, 15:40

      " у «Спартака» много бразильцев."... Целых 2!!! :-)

      1
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      Рейтинг: +26821

      slavutiq70 5 ноября 2016, 15:14

      Мужик !!!!Всегда с себя надо начинать искать причину неудачи,,и удача повернётся тогда лицом и к тебе,,,Успехов парню в дальнейшем

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 5 ноября 2016, 15:01

      По делу сказал. Уважуха!

      2
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      Рейтинг: +23

      Супер Мачо 5 ноября 2016, 14:53

      "Томи" удачи в следующих играх. "Спартак" - чемпион!!!!!!!!!!

      4
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