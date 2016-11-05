Игбун и Фатай – в атаке «Уфы» на матч с «Рубином»

«Уфа» и «Рубин» огласили стартовые составы на поединок 13-го тура РФПЛ. Игра состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 13:30 по московскому времени.

«Уфа»: Шелия, Стоцкий, Аликин, Васин, Живоглядов, Сухов, Засеев, Ваньек, Обляков, Игбун, Фатай.

Запасные: Лунев, Сафрониди, Никитин, Сысуев, Батюнин, Безденежных, Марсиньо, Диего, Зубарев, Кротов.

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Сонг, М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников, Жонатас.

Запасные: Акмурзин, Нестеренко, Санчес, Бергстрем, Устинов, Оздоев, Жемалетдинов, Цакташ, Саму, Ахметов, Лестьенн, Девич.