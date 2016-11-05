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    Капитан «Терека»: «После победы над «Уралом» в команде хорошая атмосфера»

    Капитан «Терека» Ризван Уциев призвал болельщиков поддержать команду в предстоящем матче 13-го тура чемпионата России против «Зенита».

    – Нас ожидает серьезный матч с «Зенитом». После победы в предыдущем туре в команде хорошая атмосфера. Постараемся порадовать наших болельщиков красивой игрой. Надеемся, что болельщики станут нашим двенадцатым игроком, поддержка фанатов очень нужна.

    – Ранее у «Зенита» в атаке блистал Халк, теперь активно себя проявляет Жулиано. Наблюдали за его игрой, за счет чего возможно нейтрализовать опасность, исходящую от него?

    – Разумеется, видели матчи «Зенита». Думаю, нам важно наладить командные взаимодействия, а все необходимое подскажут тренеры. Нужно сыграть надежно в обороне, и реализовать свои моменты у чужих ворот.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    05.11.2016 11:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4920

      neveldomha 6 ноября 2016, 00:03

      У Кадырова только микрофон отберите. В прошлый раз заипал. Ну право слово как дикарь. Все таки он представитель власти, а не балаболка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 5 ноября 2016, 23:00

      Кранты Тереку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит 5 ноября 2016, 16:43

      Сложный матч.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 13:00

      Ещё бы! Когда на блюдечке с голубой каёмочкой. Теперь бы ключи от комнаты, где деньги лежат.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Странник-07 > Aztec58 5 ноября 2016, 13:59

      ты не сдох ещё,лишенец? ))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 5 ноября 2016, 12:59

      Зениту будет очень тяжело в этом матче, но будем надеяться на лучшее.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 ноября 2016, 12:26

      А премиальные Урал получил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 5 ноября 2016, 12:13

      Вллв

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ > СашкаГуров 5 ноября 2016, 14:20

      саша это крик души или что?)

      0
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