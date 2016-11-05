Санчес: «Намерены отдать все силы и победить «Тоттенхэм»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма».

«Я участвовал в дерби уже несколько раз, но впервые не знаю, чего ожидать от игры. «Тоттенхэм» – непростой соперник, но мы намерены оставить на поле все силы для победы. Наши болельщики требуют от нас только этого», – сказал Санчес.

Напомним, что поединок «Тоттенхэм» – «Арсенал» состоится 6 ноября на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 15:00 по московскому времени.