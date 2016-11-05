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    Матч «Луч-Энергия» – «Кубань» отложен из-за снегопада

    Поединок 20-го тура ФНЛ «Луч-Энергия»«Кубань» отложен на более позднее время из-за снегопада. Встреча, которая должна была начаться в 9 часов, перенесена ориентировочно на 12:00 по московскому времени.

    «Сейчас все силы брошены на расчистку натурального поля местного стадиона «Динамо». Администрация арены и футбольного клуба «Луч-Энергия» рассчитывают завершить ее до полудня по московскому времени, после чего главный арбитр и делегат матча должны будут принять решение о пригодности газона для проведения игры», — говорится в сообщении на официальном сайте «Кубани».

    Источник: ФК «Кубань»

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    05.11.2016 09:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 5 ноября 2016, 12:25

      Кубань, только победа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 5 ноября 2016, 11:55

      Зима пришла )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Shulc 5 ноября 2016, 11:48

      понятно, а то думаю чё конторы чёркать стали матч, ничку жду

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 5 ноября 2016, 11:28

      зима)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 5 ноября 2016, 11:28

      На 0-0 отбегают чтобы не отморозиться

      1
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 5 ноября 2016, 10:54

      ого

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 5 ноября 2016, 10:06

      Очередное месиво будет, а я сдуру ТБ поставил

      1
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