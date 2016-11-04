Бышовец отметил количество ресурсов и возможности для ротации «Зенита»

Известный специалист Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Зенита» над «Дандолком» в рамках группового этапа Лиги Европы. Напомним, встреча завершилась со счетов 2:1 в пользу российского клуба.

«Команда одержала запланированную победу над соперником среднего уровня. Питерцы выполнили свою задачу, но у «Зенита», конечно, больше ресурсов и есть возможности для ротации, которая помогает команде добиваться хороших результатов как в чемпионате России, так и в Лиге Европы», – сказал Бышовец.