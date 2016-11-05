Серия А. «Торино» разгромил «Кальяри» благодаря дублю Белотти

В матче 12-го тура Серии А «Торино» у себя дома одержал разгромную победу над «Кальяри» со счетом 5:1. Дубль в составе победителей на свой счет записал Андреа Белотти, который с начала 2016 года забил уже 16 голов в чемпионате Италии. Больше только у нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина – 27.

Таким образом, клуб из Турина набрал 19 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Серии А.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

Торино – Кальяри – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Белотти, 2; 2:0 – Льяич, 11; 3:0 – Бенасси, 38; 3:1 – Мельчорри, 41; 4:1 – Базелли, 51; 5:1 – Белотти, 59 (с пенальти).

Удаление: нет – Дессена, 58.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А