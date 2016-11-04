Кришито ждал более крупной победы

Защитник «Зенита» Доменико Кришито уверен, что его команда должна была обыгрывать ирландский «Дандолк» с более крупным счетом на стадионе в Санкт-Петербурге.

«Игра получилась тяжелой. Ирландцы – крепкая команда, с их футболистами непросто действовать один в один. Думаю, у нас было много моментов и мы должны были забивать больше, но я очень доволен этим результатом, мы взяли важные очки.

Я действительно всегда счастлив, когда команда побеждает», – сказал Кришито.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Дандолк» завершился со счетом 2:1.