РПЛ. «Спартак» в большинстве вырвал победу над «Ахматом» (2:1), Барко забил со штрафного на 91-й

Закончился матч 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком». Встреча проходила в Грозном и закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Защитник красно-белых Кристофер Ву привез пенальти в начале встречи, взяв мяч рукой. На 39-й минуте он реабилитировался, забив гол в ворота соперника.

Победу «Спартаку» на 91-й минуте принес Эсекьель Барко, забивший со штрафного.

Хозяева с 76-й минуты играли в меньшинстве – красную карточку получил Эгаш Касинтура, ударивший локтем по шее Романа Зобнина.

«Спартак» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», «Краснодара» и «Динамо Мх».