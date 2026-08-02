РПЛ. «Спартак» в большинстве вырвал победу над «Ахматом» (2:1), Барко забил со штрафного на 91-й

Закончился матч 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком». Встреча проходила в Грозном и закончилась победой гостей со счетом 2:1.
Защитник красно-белых Кристофер Ву привез пенальти в начале встречи, взяв мяч рукой. На 39-й минуте он реабилитировался, забив гол в ворота соперника.
Победу «Спартаку» на 91-й минуте принес Эсекьель Барко, забивший со штрафного.
Хозяева с 76-й минуты играли в меньшинстве – красную карточку получил Эгаш Касинтура, ударивший локтем по шее Романа Зобнина.
«Спартак» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», «Краснодара» и «Динамо Мх».
Россия. Премьер-лига. 2 тур
Ахмат - Спартак - 1:2 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Э. Касинтура, 5 (с пенальти); 1:1 - К. Ву, 39; 1:2 - Э. Барко, 90+1.
Удаления: Э. Касинтура, 76 - нет.
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Усман Н'Донг
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Эгаш Касинтура
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Кристофер Мартинс
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Эсекьель Барко
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Источник: «Бомбардир»