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  • РПЛ. «Спартак» в большинстве вырвал победу над «Ахматом» (2:1), Барко забил со штрафного на 91-й

РПЛ. «Спартак» в большинстве вырвал победу над «Ахматом» (2:1), Барко забил со штрафного на 91-й

Вчера, 22:35
74

Закончился матч 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком». Встреча проходила в Грозном и закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Защитник красно-белых Кристофер Ву привез пенальти в начале встречи, взяв мяч рукой. На 39-й минуте он реабилитировался, забив гол в ворота соперника.

Победу «Спартаку» на 91-й минуте принес Эсекьель Барко, забивший со штрафного.

Хозяева с 76-й минуты играли в меньшинстве – красную карточку получил Эгаш Касинтура, ударивший локтем по шее Романа Зобнина.

«Спартак» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», «Краснодара» и «Динамо Мх».

Россия. Премьер-лига. 2 тур
Ахмат - Спартак - 1:2 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Э. Касинтура, 5 (с пенальти); 1:1 - К. Ву, 39; 1:2 - Э. Барко, 90+1.
Удаления: Э. Касинтура, 76 - нет.
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Барко Эсекьель
Комментарии (74)
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Иван Петров 1986
1785699361
Ну слава Богу ! ! !
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rash1959
1785699405
Только так нужно наказывать эту гнустную команду вместе с пастухом. Только голами можно победить срачное судейство. Дайте Барко всё что хочет, и продлевайте.
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ziborock
1785699445
С тяжелой но заслуженной победой, красно-белые!!!
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val69
1785699520
Всех КБ братьев с победой!!!
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zigbert
1785699612
С волевой победой болельщики Спартака! Молодцы,заслужили победу.
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rash1959
1785699657
Админы, почините сайт, купите хорошего системника.
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волчарик
1785699680
Пенальти взбесил, поэтому сегодня и мои поздравления.
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alefreddy
1785699770
С победой!Трудно играть против автобуса.Ну и как всегда привозы-мы лидеры по ним
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oyabun
1785699900
С победой, красно-белые! Но в целом, мне игра Спартака очень не понравилась. Очень много брака в пасах, много позволяли игрокам Ахмата отбирать мяч, завершение атак вообще никакое. Понятно теперь зачем остро нужен нападающий типа Даку. Угальде отметился только тем, что запорол выход один на один. Надо прощаться.
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timon2401
1785699917
Всех красно-белых с нелегкой победой над «неудобным» соперником!!!! Пенальти войдет в историю))) Максименко, как обычно, «не подвел»… Ждем нападающего.
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