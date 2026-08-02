«Первый раз в жизни вижу такое»: Ву прокомментировал пенальти в ворота «Спартака» с «Ахматом»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву оценил пенальти в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом».

Игра проходит в эти минуты в Грозном.

В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот. Мяч в это время еще продолжал движение.

Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».

«Первый раз в жизни вижу такой пенальти. Но хорошо, мы учимся каждый день. Важно прибавить во втором тайме и добиться победы. Даже когда мы совершаем ошибку, важно затем ее исправить», – сказал Ву в эфире «Матч ТВ».