Черчесов: «Панченко – это другой уровень»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил причины, по которым он отказался вызывать форварда «Динамо» Кирилла Панченко на ближайшие товарищеские матчи.

«Панченко сразу влился в коллектив, в этом плане никаких проблем не было, достаточно органично. Но это другой уровень, поэтому понадобилось несколько тренировочных процессов, чтобы он себя на поле почувствовал.

Надо понимать, что у «Динамо» сейчас два официальных матча. Если нет гарантии, что футболист может быть задействован, то так не бывает – ни себе, ни людям. Кстати, после сборной он продолжает свою работу. Мы с ним разговаривали на сборе, как и с каждым в принципе.

Я много матчей ФНЛ смотрел и не из-за «Динамо», а для того, чтобы посмотреть против кого Панченко играет, в какой конкурентной среде он действует и при какой конкурентной среде эти голы забиваются. Все-таки у «Динамо» есть потенциал, это команда, которая, надеемся, выйдет в Премьер-лигу», — заявил Черчесов.

Напомним, что сборная России 10 ноября сыграет в выездном матче против Катара, а 15-го примет в Грозном сборную Румынию.