Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черчесов: «Панченко – это другой уровень»

4 ноября 2016, 08:23
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил причины, по которым он отказался вызывать форварда «Динамо» Кирилла Панченко на ближайшие товарищеские матчи.

«Панченко сразу влился в коллектив, в этом плане никаких проблем не было, достаточно органично. Но это другой уровень, поэтому понадобилось несколько тренировочных процессов, чтобы он себя на поле почувствовал.

Надо понимать, что у «Динамо» сейчас два официальных матча. Если нет гарантии, что футболист может быть задействован, то так не бывает – ни себе, ни людям. Кстати, после сборной он продолжает свою работу. Мы с ним разговаривали на сборе, как и с каждым в принципе.

Я много матчей ФНЛ смотрел и не из-за «Динамо», а для того, чтобы посмотреть против кого Панченко играет, в какой конкурентной среде он действует и при какой конкурентной среде эти голы забиваются. Все-таки у «Динамо» есть потенциал, это команда, которая, надеемся, выйдет в Премьер-лигу», — заявил Черчесов.

Напомним, что сборная России 10 ноября сыграет в выездном матче против Катара, а 15-го примет в Грозном сборную Румынию.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Динамо Панченко Кирилл Черчесов Станислав
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
каа
1478238046
Автор сам то читал о чем писал По тексту не Панченко - другой уровень, а игры Сборной - другой уровень, нежели ФНЛ...
Ответить
alex kidn
1478245298
Интересно как бы он смотрелся в ЦСКА
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1478248465
"а 15-го примет в Грозном сборную Румынию." СБОРНУЮ РУМЫНИИ ! Грамотеи...
Ответить
Alexdrill
1478255545
Все по делу и в сборной не сыграет и Динамо не поможет
Ответить
Главные новости
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
1
Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА
08:15
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
17
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
2
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
2
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
Вчера, 15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
Вчера, 01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+