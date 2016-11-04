Спаллетти не хватает концентрации

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти посетовал на недостаток концентрации в матче Лиги Европы против «Аустрии» на выезде, что привело к двум пропущенным голам.

«Второй гол в наши ворота соперник забил в тот момент, когда мы были слишком расслаблены. Такого не должно происходить. И все же мы движемся в нужном направлении, действуем целеустремленно и одерживаем победы.

Сейчас мы становимся больше похожи на команду. Но все же, иногда нам нужно стараться не терять концентрацию, оставаясь бдительными – как в ситуации со вторым голом «Аустрии». Не могу сказать, что мы вылечились, но мы точно в процессе выздоровления», – заявил Спаллетти.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Аустрия» – «Рома» закончился со счетом 2:4.