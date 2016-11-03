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    ФИФА подтвердила наличие проблем со стабилизацией поля на стадионе «Крестовский»

    ФИФА подтвердила наличие проблем со стабилизацией поля на стадионе «Крестовский», который станет домашней ареной «Зенита». Напомним, что данный стадион должен принять матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

    «Во время последнего совместного визита ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на «Стадион Санкт-Петербург», который состоялся 31 октября 2016 года, была выявлена проблема со стабилизацией поля. Представители городских властей признали наличие сложностей. Также была достигнута договоренность, что инженеры вскоре предложат решение, которое позволит стабилизировать поле. ФИФА будет следить за развитием ситуации», – говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

    Источник: Р-Спорт

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    03.11.2016 21:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 ноября 2016, 11:11

      Стабилизируют поле-крыша рухнет.

      1
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      Рейтинг: +26

      escudete 3 ноября 2016, 23:44

      Да пусть играют бомжи на своём бомжатском петровском, аж стыдно когда понимаешь, что зенит представляет Россию на таком убожеском стадионе, а ещё хуже, что стадион строится с 2007 года!!!

      0
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      Рейтинг: +439

      sold93 3 ноября 2016, 23:21

      я конечно все понимаю, но это пиндец, товарищи.

      1
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      Рейтинг: -4

      Vaidos 3 ноября 2016, 22:55

      ну сколько можно то!!!??? сдайте наконец-то!!!

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 ноября 2016, 22:02

      Ещё нужно сделать, чтобы не просто шаталось, а и грязная жижа сочилась из баснословной дорогого газона! Тогда точно победим как завещал Мутко!

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 3 ноября 2016, 21:20

      Если не стабилизировать, то во время игры поле будет шататься под ногами, как владивостокский мост. Поэтому нашей сборной нужно тренироваться и играть только на нем. Если последнему не научимся, то все равно на ЧМ будем иметь хоть какое-то преимущество :)

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