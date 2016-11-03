Братья Кержаковы выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч против «Дандолка»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Дандолка» на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Зенит»: М. Кержаков, Кришито, Ломбертс, Нету, Анюков, Маурисио, Витсель, Жулиано, Шатов, А. Кержаков, Кокорин.

Запасные: Лодыгин, Жирков, Юсупов, Мак, Могилевец, Джорджевич, Дзюба.

«Дандолк»: Роджерс, Гэннон, Гартленд, Бойл, Шилдс, Хорган, Маунтни, МакМиллан, Финн, МакИлэни, Мэсси.

Запасные: Сава, О'Доннелл, Барретт, Килдафф, Шилз, О’Коннор, Кин.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Петровский» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.