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    Масалитин: «ЦСКА превратился в заурядную команду»

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что главный тренер армейцев Леонид Слуцкий не смог должным образом подготовить команду к сезону.

    «ЦСКА находится в состоянии грогги. Футболисты поплыли. Еще один удар, и все – команда перестанет играть. Уже в игре с «Монако» армейцы сами не знали, во что играли. На Слуцкого повлиял чемпионат Европы. После сборной Леонид Викторович не подготовил нормально ЦСКА к сезону.

    Сейчас по игре ЦСКА – середняк нашего чемпионата. Армейцы превратились в заурядную команду. Главное, что не видно, как клуб будет выходить из этого состояния. Будем ждать, когда вернутся Еременко и Дзагоев», – заявил Масалитин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.11.2016 16:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 13:26

      Приятно слышать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      P_D 4 ноября 2016, 01:20

      да ладно. кабинетные не сольют коней .вот интригу создали .зря что ли мясо для интриги к бомжам и коням для вышибания денег подтянули

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1368

      Taps 3 ноября 2016, 19:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Баба с возу - кобыле легче.
      "Зенит" - чемпион.

      -6
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      Рейтинг: +82

      Mi6 3 ноября 2016, 17:59

      Чемпионат Европы показал настоящий уровень слуца. Чему удивляться? Всё закономерно.

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 3 ноября 2016, 17:10

      Вернётся Дзагоев и всё станет немного лучше.Надо,конечно,мотнуть башкой Слуцкому и начать ставить молодых в основу.Едва ли он на это пойдёт,но,тогда, другой тренер претворит в жизнь.

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