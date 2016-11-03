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Созин: «Слуцкий начинает задумываться об отставке»

3 ноября 2016, 15:57
24

Футбольный эксперт, член комитета по этике Андрей Созин отметил, что не исключает скорого увольнения главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, который может сам инициировать свою отставку.

«ЦСКА продолжает проигрывать. Об игровых и кадровых проблемах команды высказались абсолютно все специалисты. Не вижу смысла перечислять все сложности, с которыми столкнулся ЦСКА. Можно лишь констатировать, что ситуация на данный момент выглядит беспросветной.

Очевидно, что сейчас команде нужна сильная встряска. Рассчитывать на вливание свежей крови в период трансферов выглядит неоправданной наивностью. Поэтому нужно искать другие способы, которые бы разбудили имеющихся игроков. Думаю, это понимают в руководстве клуба. Это наверняка осознает и сам Слуцкий. Не нужно обладать телепатическими способностями, чтобы предположить, что Слуцкий начинает задумываться об отставке. Не удивлюсь, если он в ближайшие дни подаст прошение об отставке. Не уверен, что руководство его примет, но это уже другая история», – заявил Созин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (24)
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Аид666
1478179157
От смены тренера буратино не станет гимнастом
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APchelov
1478180715
Что за фигня? Чуть что, сразу в отставку. А если постараться изменить положение дел? Ну не сразу. А через годик
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Atom2020
1478180801
С чего бы вдруг Слуцкому подавать прошение об отставке? ... Команда на третьем месте в чемпионате. Ну проиграли несколько матчей ... и что? Ну вылетят из Лиги Чемпионов - эка невидаль. Каждый год вылетают ... не эти, так другие. Хоть и не болею за ЦСКА, но Слуцкий вроде нормально тренирует. Не думаю, что он оценивает свою работу на "неуд", чтобы вот так взять и уволиться ... И уж тем более не думаю, что такого мнения придерживается Гинер.
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Чермындыр
1478181685
5 лет уже жду этого. Дождусь ли.....
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Garrincha58
1478182479
никуда не стоит уходить просто этот сезон доиграть как получится не попадут в ЕК и пусть и начать вводить постепенно молодежь или прикупить игроков в защиту вернуть Панченко и найти наконец напа ну не со Сранбергом же играть и Траоре они никакие
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a-rakhmatov
1478182570
Лучше Леониду самому уйти, иначе все равно сольют хозяева)))
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FCZenit1990
1478183257
Просто Гинер зажрался с чемпионством вот и все !!!
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Алексей Гозиас
1478184135
Когда приобретут пару игроками, то и игра пойдет. А тошича, миланова, траоре пора сказать пока. Ветеранов отправить в отставку. Слуцкому лучше остаться и с новыми игроками схема будет другая. Победы будут.
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NEMETSRUS
1478187598
удачи леня никого не слушай работай и результат прийдет
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Поль
1478192355
Леонид Викторович, пожалейте себя, пора двигаться дальше.
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