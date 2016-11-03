Созин: «Слуцкий начинает задумываться об отставке»

Футбольный эксперт, член комитета по этике Андрей Созин отметил, что не исключает скорого увольнения главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, который может сам инициировать свою отставку.

«ЦСКА продолжает проигрывать. Об игровых и кадровых проблемах команды высказались абсолютно все специалисты. Не вижу смысла перечислять все сложности, с которыми столкнулся ЦСКА. Можно лишь констатировать, что ситуация на данный момент выглядит беспросветной.

Очевидно, что сейчас команде нужна сильная встряска. Рассчитывать на вливание свежей крови в период трансферов выглядит неоправданной наивностью. Поэтому нужно искать другие способы, которые бы разбудили имеющихся игроков. Думаю, это понимают в руководстве клуба. Это наверняка осознает и сам Слуцкий. Не нужно обладать телепатическими способностями, чтобы предположить, что Слуцкий начинает задумываться об отставке. Не удивлюсь, если он в ближайшие дни подаст прошение об отставке. Не уверен, что руководство его примет, но это уже другая история», – заявил Созин.