Лига Европы. «Шальке-04» обыграл «Краснодар» и вышел из группы, «Ницца» уступила «Зальцбургу»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» в гостях потерпел поражение от «Шальке-04» со счетом 0:2. Таким образом, немецкий клуб одержал четвертую победу подряд в турнире и досрочно вышел из группы I.

В другой встрече «Ницца» дома не справилась с «Зальцбургом» – 0:2. Дублем в составе гостей отметился Хи-Чан Хванг.

Лига Европы. Групповой этап. Группа I. 4-й тур

Шальке-04 (Германия) – Краснодар (Россия) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кайсара, 25; 2:0 – Бенталеб, 28.

Ницца (Франция) – Зальцбург (Австрия) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Хванг, 72; 0:2 – Хванг, 73.

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