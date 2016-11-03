Григорий Иванов: «Придется требовать деньги со Скрипченко»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб намерен добиться от бывшего главного тренера команды Вадима Скрипченко денежной компенсации за досрочный разрыв контракта.

«Он говорил мне, что устал и ему нужно подлечиться. Пошли навстречу. Хотя могли по законодательству попросить его отработать две недели. В контракте прописано, что если тренер увольняется по вине клуба, то мы платим компенсацию в размере трех зарплат. Если же наоборот — то он выплачивает три зарплаты. Мы и не думали с него требовать эти деньги, но теперь придется. Если же откажется, подадим заявление в Палату споров», – заявил Иванов.