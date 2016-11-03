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    Боккетти и Промес не сыграют с «Томью»

    «Спартак» отправился на выездной матч с «Томью» в рамках 13-го тура РФПЛ. Тренерский штаб красно-белых на игру взял 20 футболистов, среди которых не оказались защитник Сальваторе Боккетти и полузащитник Квинси Промес.

    Как отметили в клубе, оба легионера должны пройти курс восстановления и будут заниматься по специальным программам.

    Источник: ФК «Спартак»

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    03.11.2016 13:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 4 ноября 2016, 10:09

      игра с ослами показала что квинси не в лучшей форме,пусть лучше подлечится .Ещё много игр впереди , будет необходим в дальнейшем в полной боеготовности!!! вперёд Спартак!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +107

      nikita08 4 ноября 2016, 09:36

      жаль.

      0
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      Рейтинг: +62

      Altayvovan 4 ноября 2016, 05:04

      Со всей сибири люди покупали билеты чтобы на Промеса посмотреть а тут такой облом

      2
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 4 ноября 2016, 01:18

      Есть же Зе Луиш

      1
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 3 ноября 2016, 23:16

      промес большая потеря . но есть игроки на которых можно положится впервые за много лет .

      0
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      Рейтинг: +973

      Krics 3 ноября 2016, 19:56

      Выздоравливайте парни, Спартак-только Победа.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 3 ноября 2016, 18:24

      Здоровья нашим ребятам!

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 ноября 2016, 18:22

      Промес снег не уважает.

      -3
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 3 ноября 2016, 17:43

      Томь - Томск
      Омь - Омск

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      сергей тимошенко > Анатолий Одинец 3 ноября 2016, 18:20

      томь- это название реки

      1
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      Рейтинг: +100977

      zigbert 3 ноября 2016, 16:19

      От травм никто не застрахован,нужно отталкиваться от состава который имеется на данный момент.Всем здоровья.

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