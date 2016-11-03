Боккетти и Промес не сыграют с «Томью»

«Спартак» отправился на выездной матч с «Томью» в рамках 13-го тура РФПЛ. Тренерский штаб красно-белых на игру взял 20 футболистов, среди которых не оказались защитник Сальваторе Боккетти и полузащитник Квинси Промес.

Как отметили в клубе, оба легионера должны пройти курс восстановления и будут заниматься по специальным программам.