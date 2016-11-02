Скрипченко: «Утверждения Уткина? У него бывают высказывания в виде троллинга»

Бывший главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко прокомментировал заявление комментатора Василия Уткина о 100% договорном характере матча клуба из Екатеринбурга с «Тереком» (1:4) в рамках 12-го тура РФПЛ.

«Василий Уткин — уважаемый комментатор. Он серьезный журналист, его интересно слушать. У него порой бывают высказывания в виде троллинга. Он мастер таких вещей. Надо отдать ему должное.

Где-то это обидно, но таков его стиль. Ну что я буду комментировать? Да, он настойчиво говорит о договорном характере встрече. Что ж, это его точка зрения», – заявил Скрипченко.