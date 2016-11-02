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    Канделаки: «РФПЛ должна доказать предвзятость Журавеля, чтобы мы его отстранили»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отметила, что не собирается отстранять от работы на матчах РФПЛ комментатора Тимура Журавеля. Ранее представители «Терека» выступили с таким требованием.

    «Журавель сказал, что игра «Урал» – «Терек» могла быть договорной? У нас есть контракт с РФПЛ. Клубы имеют право подать заявление и попросить отстранить комментатора от матчей команд, если будет доказана предвзятость.

    Заявления от «Терека» еще не поступало. Есть письмо с претензиями. Отстранение журналиста? Для отстранения должно быть решение лиги, что его комментирование является предвзятым.

    Назначить Журавеля на ближайший матч грозненцев? Там такая вариативность выбора комментаторов, что на следующий матч «Терека» он и технически вряд ли бы попал», – заявила Канделаки.

    Источник: Газета.ру

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    02.11.2016 12:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 2 ноября 2016, 22:33

      если так то половину комментаторов выгнать надо.

      0
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      Рейтинг: +12

      muromen > MURAD F. A. 3 ноября 2016, 10:08

      Давно пора выгнать половину комментаторов! Дошло уже до того, что футбол комментировать стали бывшие гребцы("большеротый")! А далее - гимнасты, борцы и боксеры!

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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 ноября 2016, 13:48

      Канделаки, это причём здесь?

      0
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      Рейтинг: +12

      muromen > Zeff 3 ноября 2016, 10:10

      Главный комментатор Страны сказала, что её нас..ть на футбол! Главное вариативность!

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 ноября 2016, 13:28

      Я верю что Зенит накажет этих дот ационщиков!!!

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