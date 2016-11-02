Кобелев: «Кокорин – лучший в России на своей позиции»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал форварда «Зенита» Александра Кокорина лучшим футболистом страны на своей позиции.

«В сборную должны вызываться сильнейшие футболисты страны. Я считаю, что на сегодняшний день Кокорин – лучший на своей позиции. Он заслужил право вернуться. Уже давно пора забыть про тот злосчастный эпизод в ночном клубе и жить дальше. Саша обрел уверенность в себе и показывает стабильно игру высокого уровня», – сказал специалист.