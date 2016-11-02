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    Кобелев: «Кокорин – лучший в России на своей позиции»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал форварда «Зенита» Александра Кокорина лучшим футболистом страны на своей позиции.

    «В сборную должны вызываться сильнейшие футболисты страны. Я считаю, что на сегодняшний день Кокорин – лучший на своей позиции. Он заслужил право вернуться. Уже давно пора забыть про тот злосчастный эпизод в ночном клубе и жить дальше. Саша обрел уверенность в себе и показывает стабильно игру высокого уровня», – сказал специалист.

    Источник: Известия

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    02.11.2016 07:54
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 2 ноября 2016, 13:43

      ХАХАХАХАХА
      Матчевский эксперт еще и шутник))

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 ноября 2016, 12:36

      Кокорин лучший! И это печально!

      0
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      Рейтинг: +29

      SquazzaDew 2 ноября 2016, 12:09

      Ну, Андрей-то эксперт. То-то он в Динамо все построил хорошо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 2 ноября 2016, 11:03

      он такой же лучший как ты тренер

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 2 ноября 2016, 10:44

      Может Смолов что то покажет из наших! И то вряд ли..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett 2 ноября 2016, 10:44

      На какой позиции? Нападающего? Сколько голов он забил? Вот Смолов начал играть и забивать, к нему претензий нет, а Кокорин... Смешно просто, что его держат в команде и платят такие деньги.

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Partizanmett 2 ноября 2016, 13:44

      Кокорин забил 6 мячей в последних 12 матчах. Прибавляет всё-таки. Хотя лень из него ещё не всю выбили.

      1
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      ...
      Рейтинг: +12

      muromen > Zeff 3 ноября 2016, 08:28

      ему бы мозг вбить!)))

      0
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 2 ноября 2016, 10:42

      ДИБИЛ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 2 ноября 2016, 10:41

      Кто? Кокорин Лучший? пару мячей забил и уже лучший ... интересная планка у Кобелева, а Смолов наверно вообще Месси в его представлении.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 2 ноября 2016, 10:25

      Шутка первоапрельская ?
      Но сегодня же 02.11.16 г.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 2 ноября 2016, 10:06

      Если дело идет к тому,что Кокорин лучший, то по ходу футбол в нашей стране потихоньку умирает!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin > Опорник84 2 ноября 2016, 11:39

      По мне,так он помер ещё в 2009 после Марибора...

      0
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