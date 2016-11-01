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    Слуцкий сравнил Акинфеева с Яшиным

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».

    – Можете ли сказать, что Акинфеев достиг того же уровня, что Яшин и другие великие вратари?

    – В каждой эпохе был свой великий вратарь: Яшин, Дасаев. Сейчас это Акинфеев, который на протяжении многих лет подтверждает свой уровень в клубе и сборной, у него большое количество рекордов. Мне сложно сравнивать времена, но то, что Игорь является олицетворением современной эпохи российского футбола – это безусловно так.

    – ЦСКА много критикуют, при этом у вас есть шансы в Лиге чемпионов. Как вы сами оцениваете положение, и какие цели ставите: выход в плей-офф или более реальную задачу – попасть в Лигу Европы?

    – Сложно делить цели. Команда достойно выступает в Лиге чемпионов. С «Тоттенхэмом» можно было не проигрывать, с «Монако» нам немного не хватило до победы. Не хотел бы перечислять те сложности, которые у нас есть. Мы в любом случае в тяжeлой группе выглядим достойно. Нам этого мало. Мы ставим задачу перед каждым матчем.

    – Объявлен состав сборной России, туда попали Головин и Фернандес. О Головине Станислав Черчесов сказал, что для него отсутствие Ерeменко и Дзагоева стало шансом сделать ещe один шаг вперeд. Согласны ли с ним и как в целом оцениваете прогресс Александра?

    – И с ними он регулярно играл в стартовом составе, провeл все матчи. Поэтому я не думаю, что перераспределение дополнительных функций как-то сказалось. Мне кажется, он демонстрирует достаточно стабильный уровень игры на протяжении этого сезона. Но, как и любому молодому футболисту, ему есть куда стремиться. Он может играть более качественно и результативно.

    – Фалькао выздоровел. Насколько для вас принципиально, выйдет он или нет? И насколько «Монако» с ним и без него разнится?

    – Это очень качественный форвард. Но и Жермен, и Каррильо, и Мбаппе с Силвой тоже сильные. Понятно, что любой приличный футболист усиливает команду. Но не думаю, что это принципиальным образом повлияет на качество игры соперника.

    – Можно ли говорить, что поражение от «Спартака» при невыразительной игре – следствие пропущенного в концовке матча с «Монако» гола, который психологически ударил по команде?

    –После «Монако» мы еще играли с «Локомотивом». Не вижу взаимосвязи, – сказал Слуцкий.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    01.11.2016 21:30
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 ноября 2016, 13:58

      Слуцкий дилетант, мягко говоря.

      4
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      Рейтинг: +2364

      bzfar > Zeff 2 ноября 2016, 21:59

      Дилетанты - это мы! Сидим на диванах и рассуждаем о высоком футболе, те, кто ничего не сделал в футболе, критикуют тех, что все таки чего-то сто'ит! Нонсенс! Но реальность!

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > bzfar 2 ноября 2016, 22:49

      Мне вообще то сравнение не понравилось.

      0
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      Рейтинг: +18

      Rus15RUS 2 ноября 2016, 12:30

      Ещё такой не родился .Яшин это Эпоха это Легенд и не надо его с кем бы то либо равнять

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 ноября 2016, 12:05

      Мда... чем дальше в лес, тем больше шишки падают...)) Совсем уже маразм накатил что ль?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 2 ноября 2016, 08:50

      Слуцкий сравнил Акинфеева с Яшиным,Гиннера с Ротшильдом,а себя с Моуриньо)))

      4
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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 2 ноября 2016, 07:51

      Акинфеев конечно неплохой голкипер,но явно не Яшин! Если-бы был великим,играл в топовом чемпионате!

      3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 2 ноября 2016, 07:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Идиоты! Он сказал,что Игорь олицетворение нашей эпохи(Акинфеев чаще играет,играет в сборной и о нём чаще пишут). Назовите(кипера) и обоснуйте на сегодняшний день кто лучше и за какие заслуги?

      -4
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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 > за ЦСКА с 1980г 2 ноября 2016, 07:54

      Игорь конечно лучшее что у нас ест! А в целом уровень наших вратарей средний,как и весь футбол! Не одного приличного футболиста не играет в странах первой пятерки!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 2 ноября 2016, 07:38

      сравнили тоже, я в шоке. великого вратаря которому аплодировал весь мир и "зажравшигося" который пригрелся в нашем чемпионате и не хочет развиваться дальше

      6
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 2 ноября 2016, 07:00

      Какая глупость сравнивать Великого Яшина с Акинфеевым. Акинфеев даже на мой взгляд весьма спорно является первым номером сборной...

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 ноября 2016, 02:33

      Головой ударенный.

      6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 ноября 2016, 23:06

      Ага, всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо...

      -2
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