Орлов: «Невызов Шатова в сборную? Миранчук и Ерохин сейчас выглядят ярче»

Комментатор Геннадий Орлов поделился своими соображениями относительно непопадания хавбека «Зенита» Олега Шатова в состав сборной России на контрольные игры с Катаром и Румынией. По его мнению, футболист сине-бело-голубых лишился остроты в своих действиях.

– Шатова, как и Дзюбу, решили поберечь?

– Нет. Тут другая история. Здесь на первый план выходят игровые моменты. Он должен поменять вектор своей игры.

– Что вы имеете в виду?

– Он уходит от остроты в игре, понимаете? Он в последней игре сделал аж три виража! Находится в зоне перед защитниками, но не рискует, не идет в обыгрыш. Выбирает легкий путь. Идет вдоль ворот, даже чуть назад и отдает защитнику. Ну зачем? Неправильный маневр. Кстати, такие вещи с ним стали происходить после чемпионата Европы во Франции.

– Психологически надломился?

– Не знаю. Он немного не понимает, что ему делать на футбольном поле. Тренер должен ему подсказать, он сам должен до этого дойти. Олег – уралец, упрямый парень. Наверное, считает, что все, что он делает – правильно. Но здесь нужно свою гордыни немного развернуть в сторону эффективности. Он же способен забивать. Почему сейчас этого не делать? Какого-то движка не хватает.

– Луческу его перевоспитает?

– Так он его воспитывает! Потому и меняет. Хотя Шатов не жалуется, что у него травма. Вот теперь его в сборную не позвали. Это звонок. Черчесов тоже это уловил. Миранчук, Ерохин выглядят ярче.