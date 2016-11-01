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  • Орлов: «Невызов Шатова в сборную? Миранчук и Ерохин сейчас выглядят ярче»

Орлов: «Невызов Шатова в сборную? Миранчук и Ерохин сейчас выглядят ярче»

1 ноября 2016, 17:34
7

Комментатор Геннадий Орлов поделился своими соображениями относительно непопадания хавбека «Зенита» Олега Шатова в состав сборной России на контрольные игры с Катаром и Румынией. По его мнению, футболист сине-бело-голубых лишился остроты в своих действиях.

– Шатова, как и Дзюбу, решили поберечь?

– Нет. Тут другая история. Здесь на первый план выходят игровые моменты. Он должен поменять вектор своей игры.

– Что вы имеете в виду?

– Он уходит от остроты в игре, понимаете? Он в последней игре сделал аж три виража! Находится в зоне перед защитниками, но не рискует, не идет в обыгрыш. Выбирает легкий путь. Идет вдоль ворот, даже чуть назад и отдает защитнику. Ну зачем? Неправильный маневр. Кстати, такие вещи с ним стали происходить после чемпионата Европы во Франции.

– Психологически надломился?

– Не знаю. Он немного не понимает, что ему делать на футбольном поле. Тренер должен ему подсказать, он сам должен до этого дойти. Олег – уралец, упрямый парень. Наверное, считает, что все, что он делает – правильно. Но здесь нужно свою гордыни немного развернуть в сторону эффективности. Он же способен забивать. Почему сейчас этого не делать? Какого-то движка не хватает.

– Луческу его перевоспитает?

– Так он его воспитывает! Потому и меняет. Хотя Шатов не жалуется, что у него травма. Вот теперь его в сборную не позвали. Это звонок. Черчесов тоже это уловил. Миранчук, Ерохин выглядят ярче.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Шатов Олег Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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Garrincha58
1478013941
я давно говорил что русские зенитовцы самые слабые в РФПЛ
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Baggio1986
1478015528
у Шатова на скамейке запасных шансов конечно меньше
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Baggio1986
1478015591
и так футболистов нет нормальных,ещё и Шатову не дают играть
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neveldomha
1478030795
Луческу нужно как то разобраться в построении игры при наличии одновременно на поле Шатова и Жулиано. Такое ощущение, что они друг другу мешают.
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firs04
1478074238
Тосуют состав от матча к матчу, а в итоге к ЧМ подойдет сборная как у Слуцкого
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Lenin26
1478113551
Полностью согласен, что-то пошло не так у Шатова,какие проходы и обводки делал, да и пас с ударом был, а последние пару месяцев только пасы назад,похоже всё таки дело в психологии, то же самое и со Смольниковым произошло, здесь нужна помощь тренера.
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