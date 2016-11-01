Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тарасов косвенно подтвердил разрыв с Бузовой

1 ноября 2016, 15:56
30

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов не стал опровергать разрыв отношений с телеведущей Ольгой Бузовой.

«Оля любит все комментировать, вот ей и звоните. А я прокомментирую это сразу после нее», – сказал Тарасов.

Отметим, что разлад между супругами начался еще несколько недель назад, когда в соцсетях четы перестали появляться совместные фото. Позже Тарасов проигнорировал церемонию вручения премии за лучшие страницы в Instagram, не соизволив поддержать свою вторую половину. Апофеозом стало сообщение, опубликованное вчера вновь попавшим на больничную койку футболистом. В посте полузащитник железнодорожников выразил благодарность за поддержку только своей маме, даже не упомянув при этом Бузову.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kykyi
1478006691
Поздравляю Тарасова,
Ответить
denisrebrikov
1478007453
Тарасов походу не поставил лайк в инстаграме и это после четырех лет брака))
Ответить
Alexx22
1478007619
я думал тут футбольный сайт, а не гламурный подонковый журнал
Ответить
Ден 781
1478007818
и слава Богу.....это реальная курица
Ответить
Romal'imperatore
1478008009
Посздавляю Дмитрия, может нормальную женщину найдет)
Ответить
МВЮ
1478009139
Дима давно пора уйти из дом 2.
Ответить
alexidj
1478009803
может возродит карьеру свою теперь...человеком станет..
Ответить
джон базелон
1478012319
О Боже,как теперь жить то!!Еще раз увижу подобное на этом сайте и точно больше не зайду!Какая нахрен Бузова??Вы о чем вообще пишите??
Ответить
Garrincha58
1478014105
Молодец теперь заиграет как раньше! Смолов ведь стал намного сильней после разрыва с Лопыревой, значит и от Тарасова ждем существенного усиления
Ответить
Aztec58
1478015504
Такая инфа не делает чести Бомбардиру. хотя школоте нравится.
Ответить
Главные новости
«Манчестер Сити» отклонил предложение «Барселоны» по Родри в 60+6 миллионов
08:39
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА
08:15
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
15
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Все новости
Все новости
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
3
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
16
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+