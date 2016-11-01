Тарасов косвенно подтвердил разрыв с Бузовой

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов не стал опровергать разрыв отношений с телеведущей Ольгой Бузовой.

«Оля любит все комментировать, вот ей и звоните. А я прокомментирую это сразу после нее», – сказал Тарасов.

Отметим, что разлад между супругами начался еще несколько недель назад, когда в соцсетях четы перестали появляться совместные фото. Позже Тарасов проигнорировал церемонию вручения премии за лучшие страницы в Instagram, не соизволив поддержать свою вторую половину. Апофеозом стало сообщение, опубликованное вчера вновь попавшим на больничную койку футболистом. В посте полузащитник железнодорожников выразил благодарность за поддержку только своей маме, даже не упомянув при этом Бузову.