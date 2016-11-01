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    Прядкин: «В документах зафиксировано, что ничего странного в матче «Урал» – «Терек» не было»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение о матче «Урал»«Терек» и о мерах, принятых в связи с подозрительным характером матча. Напомним, грозненцы одержали победу со счетом 4:1.

    – Резонанс вокруг встречи «Урал» – «Терек» привел к тому, что президент РФС поручил премьер-лиге провести анализ этой игры. Есть ли первые результаты?

    – Не очень хорошо, что в последние пару лет мы говорим об этих двух командах. Поручение РФС получили, создали рабочую группу, информацию собираем.

    – Есть система раннего оповещения, и уже наверняка лига получила от одной из букмекерских контор какие-то данные. Можете ими поделиться?

    – Да, эта контора сотрудничает с УЕФА и ФИФА. Мы получили ответ на свой запрос. Вот он: «Отвечаем, что никаких подозрительных, нехарактерных объемов ставок на данный матч зафиксировано не было. Изменения коэффициентов по ходу матча соответствовали спортивному ходу игры. Финансовый результат по данному матчу в пределах допустимых норм. Изначальный фаворит, команда «Терек», победила».

    – То есть первичная аналитика показывает, что ничего странного в Екатеринбурге зафиксировано не было.

    – На сегодня, согласно документам, это действительно так. В то же время мы направили и запросы в другие конторы, чтобы получить полную картину. Представим все рапорты – делегата и инспектора встречи – в РФС. Все проведем по процедуре, а пока мне бы не хотелось превращения событий вокруг этого матча в ток-шоу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2016 09:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 1 ноября 2016, 11:12

      Ну если уж в документах сказано, так чего уж тут спорить. Всё надо забыть!

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    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 1 ноября 2016, 09:15

      Всё шито-крыто, это вам не "гейропа"™, наши ребята и к букмекерам подходы найдут. "Одни, так сказать, деньги делаем..."©

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