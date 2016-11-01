Хусаинов: «Видеоповторы? Судьи как работали, так и будут работать»

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал заявление президента РФПЛ Сергея Прядкина о введении со следующего сезона видеоповторов в чемпионате России.

«Судьи как работали, так и будут работать! Такое нововведение только усложнит и замедлит восприятие футбола. Мы плавно перейдем к просмотру видеофильмов. Даже малейший нюанс, будь то появление собачки или птички на поле, вызывает остановку игры. Мне кажется, это искусственно надуманно! Не там ищут! Нужно усложнять отбор и повышать качество подготовки арбитров. Это, прежде всего, говорит о недоверии к судьям. Его спровоцировал ажиотаж, который наблюдается с первого тура чемпионата России. Я не сторонник такого нововведения. Как только начнутся видеоповторы…

Мне даже сложно представить, к чему это приведет! Одно могу сказать точно: они не будут способствовать зрелищности матчей. Посещаемость снизится. Тем более, для полноты картины необходимо транслировать эпизод с трех камер, соответственно, придется дополнительно оборудовать стадионы. Технически это сложно и повлечет затраты… А если уж у них нет возможности увеличить бригады судей до пяти человек?» – сказал Хусаинов.