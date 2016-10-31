Виллаш-Боаш встретился с руководством «Вольфсбурга»

Руководство «Вольфсбурга» встретилось с экс-наставником «Зенита» Андре Виллаш-Боашем на предмет возможного сотрудничества. «Волки» остались без главного тренера после ухода Дитера Хекинга и теперь заняты поиском нового рулевого. Отметим, что сам португалец, находящийся без работы после ухода из петербургского клуба в июне нынешнего года, недавно заявил, что намерен возобновить тренерскую деятельность в ближайшее время.

Помимо Виллаш-Боаша «Вольфсбург» также рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера сборной Бельгии Марка Вилмотса.