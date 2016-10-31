Матч между «Зенитом» и «Дандолком» обслужит Банти, игру «Шальке» – «Краснодар» – Винчич

Российские клубы, выступающие в Лиге Европы, узнали судей на матчи четвертого тура со своим участием.

Встречу между «Зенитом» и «Дандолком» доверено обслуживать итальянцу Луке Банти. В качестве линейных арбитров выступят Маттео Пассери и Алессандро Джаллатини, помощники за воротами – Паоло Валери и Марко Гвида. Четвертым судьей будет Лоренцо Манганелли.

Встречу «Шальке» – «Краснодар» отработает бригада из Словении, возглавляемая Славко Винчичем. Роль его помощников исполнят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Роберто Понис и Нейц Кайтажович – судьи за воротами, резервный арбитр – Боян Ул.

Оба матча состоятся в четверг, третьего ноября.