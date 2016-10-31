Жонатас просит болельщиков «Рубина» набраться терпения

Нападающий «Рубина» Жонатас считает, что казанский коллектив прибавляет с каждым туром по сравнению с показателями на старте сезона. После 11 туров «Рубин» занимает в турнирной таблице десятую строчку.

«Рубин» слабо стартовал в сезоне? Да подождите вы немного! Ничего не строится за один день или за неделю. В Казани сейчас действительно очень сильные игроки. Каждому надо привыкнуть к городу, окружению, погоде. Вдумайтесь в этот процесс. У всех он разный. Но у команды есть цель и идея. Я каждый день вижу это на тренировках. Вижу, как все работают и отдают максимум и на тренировках, и вне матчей. Мы строим команду.

Вы видите, что мы прибавляем, мы проделали огромную работу. Приходят победы, есть прогресс в игре. Где-то нам не везет, где-то, как в Грозном, нам мешают решения судей. Это была ошибка арбитра, я про удаление Цакташа. Но даже в вдевятером мы вполне могли не проиграть, если бы я забил свои моменты.

Еще раз: качества каждого игрока в нашей команде не подвергаются сомнению. Остается выстроить настоящий коллектив. Время нужно именно на это», – признался Жонатас.

В рамках 12-го тура российской премьер-лиги «Рубин» будет принимать «Локомотив» в понедельник, 31 октября, в 19:30 по московскому времени.