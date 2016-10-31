В «Боруссии» не думают о возвращении Мхитаряна

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке опроверг информацию о возможном возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна. Напомним, что армянский футболист перебрался из Дортмунда в Манчестер прошедшим летом.

«Не понимаю, почему Мхитарян должен вернуться в «Боруссию»? Он сам сделал этот выбор. Вопрос о его возвращении не обсуждается в «Боруссии», – приводит слова Ватцке Sky.

Из десяти матчей английской Премьер-лиги Мхитарян сыграл всего в четырех. Лишь в одной игре он вышел на поле в основном составе.