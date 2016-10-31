Бушманов: «Тимофеев, Кутин, Зуев и Давыдов постоянно работают с основой «Спартака»

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал о своих игроках, которые наиболее близки к главной команде.

«Пуцко почти все время тренируется с нами и был вызван в первую команду только из-за травмы Боккетти. А вот остальные ребята – Тимофеев, Кутин, Зуев, Давыдов – постоянно работают с основой и к нам приезжают редко, раз в месяц или в три недели.

Не могу сказать, что они не стараются. Нет, выкладываются по полной программе. Но, к сожалению, пока у нас не получаются матчи, в которых участвуют ребята из основы. Вроде бы это усиление, а выходит наоборот. Но это наши внутриклубные дела. Будем разбираться, как сделать так, чтобы игровая практика, которая нужна ребятам, не влияла на результат команды отрицательно», – рассказал Бушманов.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА закончился со счетом 3:1.