Дьяков: «На поле от Витселя были только понты, там он был героем, а за его пределами я от него и слова не услышал»

Защитник «Томи» Виталий Дьяков после матча 12-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1) поделился подробностями об инциденте, который случился между ним и полузащитником сине-бело-голубых Акселем Витселем.

«Фол на Витселе? Игровой эпизод. Да, ему это не понравилось. Но мне как-то по барабану, понравилось ему или нет. Я не думаю, что сам Аксель никогда в жизни не нарушал правил. И сегодня не только я сфолил на футбольном поле. Но если он считает, что он игрок «Зенита», а я – «Томи», и он может что-то ответить, то я думаю, что у меня было бы гораздо больше возможностей ему ответить даже после игры. Но он был героем на поле, где никаких драк и стычек происходить не может – от него были только понты. После игры в подтрибунном помещении я от него и слова не услышал», – сказал Дьяков.