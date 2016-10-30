Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дьяков: «На поле от Витселя были только понты, там он был героем, а за его пределами я от него и слова не услышал»

Дьяков: «На поле от Витселя были только понты, там он был героем, а за его пределами я от него и слова не услышал»

30 октября 2016, 21:47
17

Защитник «Томи» Виталий Дьяков после матча 12-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1) поделился подробностями об инциденте, который случился между ним и полузащитником сине-бело-голубых Акселем Витселем.

«Фол на Витселе? Игровой эпизод. Да, ему это не понравилось. Но мне как-то по барабану, понравилось ему или нет. Я не думаю, что сам Аксель никогда в жизни не нарушал правил. И сегодня не только я сфолил на футбольном поле. Но если он считает, что он игрок «Зенита», а я – «Томи», и он может что-то ответить, то я думаю, что у меня было бы гораздо больше возможностей ему ответить даже после игры. Но он был героем на поле, где никаких драк и стычек происходить не может – от него были только понты. После игры в подтрибунном помещении я от него и слова не услышал», – сказал Дьяков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Томь Дьяков Виталий Витсель Аксель
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
filosof sparty
1477853918
Даёшь мочилово сибиряка с собачником!!!)
Ответить
narkozanos
1477855129
Ааххаах,шкура глупая,нашёл кого провоцировать,да и Витсель ему накидает в кабину неплохо
Ответить
BarStep
1477855180
Вот поэтому он в Зените, а ты в Томи. Им интересуется Ювентус, а у тебя не понятно что завтра. Он игрок сборной своей страны, а ты, на сколько я помню - нет. Ну как бы так...
Ответить
lifter025
1477857067
витсель - очкошник...
Ответить
Snek
1477857596
А что типа ипальники бить друг другу надо?
Ответить
Тraumtanzеr
1477858471
Дьяков быдло включил.
Ответить
джон базелон
1477858632
Мда.Явно с мозгами у Дьякова проблемы.
Ответить
serghio1990
1477859434
Дьяков: «На поле от Витселя были только понты......А от дьякова только фолы,и что он хотел этим доказать или показать? Дьяков от тебя понтов было еще больше!!!
Ответить
hmelarj
1477860718
типичный гопник
Ответить
Супер Мачо
1477866532
Их обоих с поля гнать. "Ювентус" им интересуется... Уже засрали все новостные ленты этим пуделем. Он на хрен никому не нужен. Если бы был нужен, то давно бы купили.
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
8
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
3
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
3
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
16
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+