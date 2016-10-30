Ковалевски назвал Глушакова и Реброва лидерами «Спартака»

Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски поделился мнением об игре московского клуба, который на данный момент возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. По мнению польского футболиста, лидерами красно-белых в нынешнем сезоне являются вратарь Артем Ребров и полузащитник Денис Глушаков.

– Кто понравился в составе «Спартака»?

– Безусловно, Фернандо. Его игра не бросается в глаза, но он проделывает огромную работу. Видение поля у него на очень приличном уровне. На мой взгляд, он является сердцем команды. Еще Зе Луиш, который забил два гола ЦСКА. Классно убрал на замахе защитника и спокойно пробил по воротам. Отмечу еще Глушакова. Видно, что он и Ребров являются лидерами команды. «Спартак» сейчас играет изобретательно и нестандартно. Любой команде было бы тяжело играть против красно-белых.