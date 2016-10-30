Окриашвили, Измайлов и Подберезкин – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Анжи»

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Краснодара», в которых команды начнут матч 12-го тура РФПЛ.

«Анжи»: Беленов, Мусалов, Менса, Шандао, Паршивлюк, Гасанов, Маевский, Тигиев, Бериша, Иличевич, Будковский.

Запасные: Юрченко, Шафинский, Лазич, Гаджибеков, Ямбере, Эбесилио, Щербак, Амаду, Георгиевский, Р. Магомедов, Обертан, Боли.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Каборе, Измайлов, Газинский, Ахмедов, Подберезкин, Окриашвили.

Запасные: Синицын, Сафонов, Мартынович, Калешин, Куасси, Жоаозиньо, Быстров, Лаборде, Перейра, Вандерсон.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.