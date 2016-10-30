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    Прядкин считает, что нужно ужесточить наказание за пиротехнику

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал поведение болельщиков в матче 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА (3:1). Напомним, в середине второго тайма судья встречи Алексей Николаев был вынужден остановить матч на несколько минут из-за плохой видимости.

    «Мы сделали все возможное. В течение последней недели мы провели ряд крупных совещаний внутри лиги, встретились с представителями полиции, с крупнейшими фанатскими группировками. Более того, был произведен обыск стадиона, мы сделали это накануне матча и уже за два часа до встречи. Хочу поблагодарить полицию за оказанную помощь, сотрудников ЧОПа, но, к сожалению, с этой пиротехникой ничего не поделаешь. Мы считаем, что наказание за пиротехнику надо ужесточить», – сказал Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    30.10.2016 14:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 октября 2016, 20:58

      Во многих странах пиротехническое шоу на топовых матчах - это непременный антураж действа. Без файер-шоу белградское дерби потеряло бы очень многое и, главное, это почти безопасно. Почему почти? Просто вспомнил, когда в Ярославле фанаты бросали файеры на беговую дорожку за ворота, один "правоохранитель" поднял файер и забросил его на трибуну в скопище подростков. Оштрафовали, конечно, Спартак.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 октября 2016, 20:52

      Смешно ужесточать наказание за пиротехнику в стране, где человеческая жизнь не стоит и гроша, увы это так.

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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 30 октября 2016, 19:24

      Надо не ужесточать, а наказывать. Почему-то девицы показавшие голые сиськи в церкви сели на реальные сроки, а вандалы и хулиганы не несут даже минимального наказания. Штраф платит клуб. Несколько показательных процессов и реальные сроки десятку наиболее активных из разных банд и другие задумаются. А у кого не хватает ума, тоже если не на нары, хотя бы на работы.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 30 октября 2016, 17:52

      Вот дебил! Хоть миллионные штрафы введи, толку ноль, пока штраф платит клуб!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 30 октября 2016, 14:49

      Главное не тяжесть наказания, а его неотвратимость. Даже если ввести уголовку. но не выявлять нарушителей, эффекта будет ноль.
      Футбольные "отморозки", это выкормоши РФС,( Шпрыгин и компания). Сами их породили, а теперь собрались с ними бороться, смешно.

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