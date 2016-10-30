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    Газзаев: «Николаев не поставил однозначный пенальти за игру рукой Комбарова»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что судьбу матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1) решила судейская ошибка.

    «Николаев не поставил однозначный пенальти за игру рукой Комбарова. Судья такой квалификации не должен допускать подобных ошибок. Если он не увидел нарушения правил, то это должен был сделать боковой рефери. Если не увидел боковой, должен был зафиксировать судья за воротами. На мой взгляд, данная судейская ошибка стала роковой в дерби», – сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.10.2016 00:06
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +73

      gak71 30 октября 2016, 13:19

      Да понятно что пенальти, ничего не надо выдумывать, игра могла резко поменяться, но это футбол, значит так тому и быть!!!

      0
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      Рейтинг: +401

      Боцман52 > gak71 30 октября 2016, 19:29

      Ну тогда про Вернблума не забудь (тоже игру рукой в своей шьрафной)

      1
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      Рейтинг: +2285

      kvm 30 октября 2016, 12:44

      псина забрехала...

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 30 октября 2016, 12:02

      Лишь бы написать

      1
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      Рейтинг: +18287

      ilichkadr 30 октября 2016, 11:21

      Да, у спартачей как всегда политика двойных стандартов. Если бы удали Кришито, то не проиграли, а тут явный пеналь- все ослепли, в футбольной среде чаще говорят, что не был. Говорят кур доят, а коровы яйца несут и далеко не факт, что это ничего бы не дало Коням. В футболе всякое бывает.........

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 30 октября 2016, 10:58

      Даже если и был, хотя в футбольной среде чаще говорят, что небыл, то это ничего бы не дало Коням!! Уверен в этом на все сто! По игре мы были намного сильнее! Это если смотреть на вещи реально и объективно!!!

      2
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      Рейтинг: +133

      gera123 30 октября 2016, 10:25

      и кстати нигде не поднята тема вернблума. этому кренделю надо руки отрубить вместе с головой.

      4
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 > gera123 30 октября 2016, 11:27

      И можно ноги в придачу!

      3
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      Рейтинг: +133

      gera123 30 октября 2016, 10:22

      эти журналисты капец. газзаев совсем по другому говорил. лишь бы маслица в огонь подлить

      3
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 30 октября 2016, 10:03

      Да

      -2
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 30 октября 2016, 09:41

      судья перебздел а то бы опять про заговор неделю все трындели, а так завтра все забудут

      -2
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      Рейтинг: +862

      Jack24 30 октября 2016, 09:39

      Газзаев пёс

      0
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