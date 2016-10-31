Примера. «Сельта» упустила победу над «Лас-Пальмасом», ведя со счетом 3:0

В матче 10-го тура Примеры «Сельта», имея преимущество в три мяча, не сумела одержать победу над «Лас-Пальмасом» – 3:3. Отметим, что клуб из Виго не забивал в первом тайме гостевой встречи сразу три гола с 1996 года.
Кроме того, дублем в составе гостей отметился Яго Аспас. Благодаря двум забитым мячам испанский нападающий довел свой лицевой счет за галисийский клуб до 73 голов, что позволило ему обойти экс-нападающего команды Александра Мостового.
Чемпионат Испании. Примера. 10-й тур
Лас-Пальмас – Сельта – 3:3 (0:3)
Голы: 0:1 – Васс, 6; 0:2 – Аспас, 14; 0:3 – Аспас, 21; 1:3 – Бигас, 52; 2:3 – Виера, 65; 3:3 – Боатенг, 68.
Удаление: нет – Гомес, 65.
Источник: Бомбардир.ру