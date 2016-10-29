Гвардиола: «После поражений всегда появляются сомнения»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча десятого тура АПЛ против «Вест Бромвича» (4:0).

«Когда мы проигрываем, всегда появляются сомнения. Они были у меня и во втором тайме, когда мы играли не очень хорошо. Я сомневался и видел, что можно играть лучше. Впервые я не выигрывал на протяжении шести матчей. Всегда есть сомнения, но не насчет принципов.

Нам нужен Серхио Агуэро. Мы знаем, насколько он важен, его игра убеждает, насколько он хорош и важен для клуба. Он часть истории этого клуба. Я хотел помочь ему. Он один из лучших, и я собираюсь помочь ему стать намного лучше – это моя цель. Я счастлив за него, потому что это один из самых приятных людей, которых я встречал», – сказал Гвардиола.