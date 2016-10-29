Федун: «В этом году «Спартак» чемпионом не станет, в следующем будет пытаться»

Владелец «Спартака» Леонид Федун накануне матча 12-го тура РФПЛ с ЦСКА пообщался с одним из болельщиков команды возле «Открытие Арены». На вопрос поклонника красно-белых «надеюсь, будем в этом году чемпионами?» он с улыбкой ответил: «В этом – нет, в следующем будем пытаться».

Отметим, что Федун наверняка имел в виду именно календарный год, в то время как болельщик судя по всему подразумевал целый сезон.