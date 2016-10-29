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    Федун: «В этом году «Спартак» чемпионом не станет, в следующем будет пытаться»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун накануне матча 12-го тура РФПЛ с ЦСКА пообщался с одним из болельщиков команды возле «Открытие Арены». На вопрос поклонника красно-белых «надеюсь, будем в этом году чемпионами?» он с улыбкой ответил: «В этом – нет, в следующем будем пытаться».

    Отметим, что Федун наверняка имел в виду именно календарный год, в то время как болельщик судя по всему подразумевал целый сезон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.10.2016 18:18
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг 29 октября 2016, 21:32

      Правильно-отложите пока.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 29 октября 2016, 21:29

      что-то тезка рано сдался?

      -1
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