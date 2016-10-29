«Челси» зимой попытается приобрести Пасторе

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Get France Football News, в услугах футболиста заинтересован «Челси», готовый подписать футболиста во время зимнего трансферного окна. Кроме лондонцев, на 27-летнего аргентинца претендуют клубы из Китая.

По данным Transfermarkt, стоимость Пасторе составляет 24 миллиона евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «ПСЖ» в Лиге 1 четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.