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  • Итоги Фантазисты: SPARTAKMM и Андрей Ермошин стали победителями

Итоги Фантазисты: SPARTAKMM и Андрей Ермошин стали победителями

29 октября 2016, 20:55
10

«Бомбардир» подвел итоги специального конкурса – Фантазиста, посвященного матчу «Спартак» – ЦСКА (3:1). На 15 вопросов Фантазисты ответили 517 человек. Участникам показался спорным итог вопроса про количество легионеров в составах команд. Подтверждаем, что защитник ЦСКА Марио Фернандес уже не является легионером, поэтому иностранцев больше оказалось именно в составе «Спартака».

Победителем Фантазисты стал SPARTAKMM, который дал 12 правильных ответов и заработал 3500 очков рейтинга из 4100 возможных. Он получает две книги: Егора Титова «Спартак» наше все. Откровения кумира красно-белых» и книгу Игоря Рабинера о Леониде Слуцком «Тренер из соседнего двора» .

Второе место занял Андрей Ермошин, набравший 3300 очков. Он получает приз от Panini – коллекционный альбом FIFA 365 и бокс наклеек.

50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. А попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами по адресу bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста». В письме укажите свой ник и занятое место, а также название вашей команды в игре и ее ID.

Правильные ответы:

1. Появится ли на поле Промес? Да

2. Итоговый счет 3:1

3. На какой минуте будет забит гол? 16-30, 75-конец матча

4. Будет ли забит гол из офсайда? Нет

5. Кто первым проведет замену? ЦСКА

6. Будет ли удаление? Нет

7. Сколько будет желтых карточек? Карточек не было, поэтому правильным оказался вариант Другое

8. В составе какой команды будет больше легионеров? «Спартак»

9. Мяч попадет в штангу/перекладину Да

10. Будет ли баннер против Слуцкого? Нет

11. Кто победит в матче? «Спартак»

12. Какая команда будет больше владеть мячом? «Спартак»

13. Будет ли желтая карточка с 75 минуты до конца матча? Нет

14. Слуцкий уволится сразу после матча? Нет

15. Пойдет ли снег? Да

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Работа сайта
Комментарии (10)
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Андрей Ермошин
1477764092
Подскажите пжс что такое ID?
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Alex5813
1477764432
эх, я 2500 набрал)
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+50/-50
1477766454
2000 балов набрал. Норм.
Ответить
SPARTAKMM
1477767364
как получить приз))?
Ответить
aguila_real
1477771707
2700 набрал)
Ответить
66Италия66
1477810939
Как узнать какое место занял?
Ответить
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