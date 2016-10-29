Фернандо: «Рассчитываю на победу в матче с ЦСКА»

Полузащитник «Спартака» Фернандо высказался о предстоящем дерби против ЦСКА, которое пройдет в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, что матч состоится сегодня, 29 октября. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

«Что касается ЦСКА, то мы не успели сделать подробный анализ, он нам только предстоит. Уже узнал от партнеров по команде, что такие команды, как ЦСКА и «Зенит», являются нашими основными соперниками в чемпионате.

ЦСКА – команда, которая грамотно обороняется, при этом всегда опасна на контратаках, опасна в своем собственном развитии атак, поэтому мы со всей ответственностью подходим к этой встрече.

Я думаю, нам хватает наших ресурсов для того, чтобы двигаться к цели, тренироваться должным образом, и рассчитывать на победу в этом матче», – сказал Фернандо.