Малафеев: «Михаил Кержаков может перехватить инициативу у Лодыгина»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился размышлениями о вратарской конкуренции в петербургском клубе.

«Сейчас у нас есть два вратаря, которые соревнуются за право быть номером один. И если сейчас у Лодыгина складывается не совсем все гладко, то у Михаила Кержакова есть шанс перехватить инициативу и получить игровой опыт.

И если сейчас Юрий немного отдохнет, независимо от того сколько времени ему понадобиться, то это всем пойдет на пользу. Пусть Юрий конкурирует и борется за свое место под солнцем.

Несмотря на то, что Лодыгин сдал позиции – это не повод, чтобы как-то от него избавляться как от игрока. Он немало полезного сделал для «Зенита».

Кубок России в этом сезоне уже, к сожалению, упущен, но я думаю, что не так все плохо на данный момент. Что касается мастерства Лодыгина и Кержакова, то я считаю, что они всем все доказали», – сказал Малафеев.