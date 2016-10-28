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    Малафеев: «Михаил Кержаков может перехватить инициативу у Лодыгина»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился размышлениями о вратарской конкуренции в петербургском клубе.

    «Сейчас у нас есть два вратаря, которые соревнуются за право быть номером один. И если сейчас у Лодыгина складывается не совсем все гладко, то у Михаила Кержакова есть шанс перехватить инициативу и получить игровой опыт.

    И если сейчас Юрий немного отдохнет, независимо от того сколько времени ему понадобиться, то это всем пойдет на пользу. Пусть Юрий конкурирует и борется за свое место под солнцем.

    Несмотря на то, что Лодыгин сдал позиции – это не повод, чтобы как-то от него избавляться как от игрока. Он немало полезного сделал для «Зенита».

    Кубок России в этом сезоне уже, к сожалению, упущен, но я думаю, что не так все плохо на данный момент. Что касается мастерства Лодыгина и Кержакова, то я считаю, что они всем все доказали», – сказал Малафеев.

    Источник: Life

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    28.10.2016 21:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 29 октября 2016, 13:40

      ошибки допускает оба, кто лучше один Луческо знает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 29 октября 2016, 09:00

      уже перехватил

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