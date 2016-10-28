Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Булыкин: «Дзюбе нужно стать чемпионом и поиграть за границей, чтобы превзойти меня»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин сравнил себя с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    – Недавно Александр Ширко, сравнивая себя и Зе Луиша, признал себя лучшим. А кто лучше – вы или Дзюба?

    – Мы одноплановые футболисты, многого добились: как на клубном уровне, так и на уровне сборной. И скажем так, у нас одинаковые взгляды на жизнь. Только Артем не играл в Европе.

    – То есть пока вы равны.

    – Кубок он брал, в «Клуб 100» вошел. Чтобы превзойти меня, нужно стать чемпионом и поиграть за границей. На это у Артема есть еще несколько лет. Все в его руках.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2016 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 28 октября 2016, 19:26

      ОДНАЖДЫ В РОССИИ БУЛЫКИН НАЧАЛ ЗАБИВАТЬ....ПРОКОПЕНКО"ДИМА ПАРЕНЬ УВЛЕКАЮЩИЙСЯ...СЕЙЧАС ОН УВЛЁКСЯ ФУТБОЛОМ".ОХРЕННЫЙ ПРОФИ ЭТОТ БУЛЫКИН

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 28 октября 2016, 19:01

      А когда оба добились многого на уровне сборной?! Я что-то пропустил

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      sergan113 28 октября 2016, 18:35

      Непал считается?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 28 октября 2016, 18:20

      Дзюба и Булыкин два русских Дуба кторые рождаются в России как грибы а нормальные игроки появляются в футбольных странах а у нас вот такие Кокорины и Дзюбы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11375

      alp 28 октября 2016, 17:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      это тот булыкин который с табуреткой на поле выходил?? )))))) лошара околофутбольная ))

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 28 октября 2016, 16:59

      Что за достижение, поиграть за границей?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79

      Giletka > Антибиотик 28 октября 2016, 18:32

      Быть одним из лучших бомбардиров голландского чемпионата на закате карьеры - отличное достижение, как мне кажется.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 28 октября 2016, 16:44

      Ой достижения поиграть за Голландский чемпионат

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +191

      Joker Loko > MEHROJ ЗЕНИТ 28 октября 2016, 20:46

      а в Российском чемпионате играть достижение?)

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11