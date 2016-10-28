Молодежное первенство. «Спартак» оказался сильнее ЦСКА

В матче 12-го тура молодежного первенства России «Спартак» в родных стенах выиграл у ЦСКА. На два гола защитника хозяев Артема Мамина гости смогли ответить лишь одним забитым мячом в исполнении Константина Кучаева.

Напомним, что встреча между основными командами пройдет завтра на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 12-й тур

Спартак (мол.) – ЦСКА (мол.) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Мамин, 18; 2:0 – Мамин, 29; 2:1 – Кучаев, 30.