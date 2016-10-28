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    Гаджибеков: «Жулиано бежал на меня с намерением нанести травму»

    Капитан «Анжи» Али Гаджибеков после крупной победы над «Зенитом» в матче 1/8 финала Кубка России рассказал о своей стычке с полузащитником петербуржцев Жулиано.

    – Знали, что соперник сильный. К тому же «Зенит» выставил практически полностью основной состав. Понимали, что будет тяжелая игра на тяжелом, мягком, поле. Была задача – показать, что мы команда, что бьемся в каждом матче. Вышли на игру с отличным настроем, с большим желанием. Отсюда и результат.

    – Не возникло ощущения, что «Зенит» недооценил команду, не настроился на игру?

    – Да я бы не сказал. В предыдущей игре они недооценили и поплатились. А сегодня было видно, что вышли настроенные с первых минут на победу. Было заметно, как они нервны.

    – В заключительной десятиминутке игры «Анжи» играл совсем раскованно, лично вы даже позволили себе в одном эпизоде пожонглировать мячом, продвигаясь по флангу.

    – Стали получать уже удовольствие от игры. Может, я и не очень правильно поступил. Но это футбол. И против нас так играют. Когда мы в прошлом сезоне проиграли в Санкт-Петербурге «Зениту» 1:5, даже хуже ситуация была, но мы реагировали на нее сдержанно. Нам тоже было обидно, но мы никого специально по ногам не били, «в колено» не прыгали. Жулиано бежал на меня с намерением нанести травму, мяча там близко не было. Эмоции вспыхнули, потерял контроль над собой, одна мысль была – ответить. Конечно, в этой ситуации нужно было быть сдержаннее, не реагировать. Это моя ошибка.

    – Главный тренер сильно пожурил за этот эпизод в раздевалке?

    – Нет, нас просто поблагодарили за победу, за самоотдачу. Мы знаем, что у нас через пару дней, можно сказать, даже еще более сложная игра – с «Краснодаром». Готовиться к ней начали сразу после матча с «Зенитом»: буквально через 15 минут после финального свистка вернулись на поле для восстановительной тренировки.

    Источник: ФК «Анжи»

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    28.10.2016 12:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +27

      Легенда Анжи 28 октября 2016, 14:45

      Надо было судью удалять))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Легенда Анжи 28 октября 2016, 14:44

      Если б был бы Будунов.точно не сдержался бы.натянул бы на баш.как он делал когда выступал за Анжи.многим нос сломал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 28 октября 2016, 13:43

      Бразильцы тоже горячие парни)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 28 октября 2016, 12:51

      Контроль над собой всегда нужно держать,но иногда это плохо получается

      4
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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 28 октября 2016, 12:46

      Жулиано не должен был так поступать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 28 октября 2016, 12:27

      Какой веселый матч! Ура Анжи! Привет бомжи!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 28 октября 2016, 12:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Али, добро пожаловать в Питер.....

      -8
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