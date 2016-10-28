Гаджибеков: «Жулиано бежал на меня с намерением нанести травму»

Капитан «Анжи» Али Гаджибеков после крупной победы над «Зенитом» в матче 1/8 финала Кубка России рассказал о своей стычке с полузащитником петербуржцев Жулиано.

– Знали, что соперник сильный. К тому же «Зенит» выставил практически полностью основной состав. Понимали, что будет тяжелая игра на тяжелом, мягком, поле. Была задача – показать, что мы команда, что бьемся в каждом матче. Вышли на игру с отличным настроем, с большим желанием. Отсюда и результат.

– Не возникло ощущения, что «Зенит» недооценил команду, не настроился на игру?

– Да я бы не сказал. В предыдущей игре они недооценили и поплатились. А сегодня было видно, что вышли настроенные с первых минут на победу. Было заметно, как они нервны.

– В заключительной десятиминутке игры «Анжи» играл совсем раскованно, лично вы даже позволили себе в одном эпизоде пожонглировать мячом, продвигаясь по флангу.

– Стали получать уже удовольствие от игры. Может, я и не очень правильно поступил. Но это футбол. И против нас так играют. Когда мы в прошлом сезоне проиграли в Санкт-Петербурге «Зениту» 1:5, даже хуже ситуация была, но мы реагировали на нее сдержанно. Нам тоже было обидно, но мы никого специально по ногам не били, «в колено» не прыгали. Жулиано бежал на меня с намерением нанести травму, мяча там близко не было. Эмоции вспыхнули, потерял контроль над собой, одна мысль была – ответить. Конечно, в этой ситуации нужно было быть сдержаннее, не реагировать. Это моя ошибка.

– Главный тренер сильно пожурил за этот эпизод в раздевалке?

– Нет, нас просто поблагодарили за победу, за самоотдачу. Мы знаем, что у нас через пару дней, можно сказать, даже еще более сложная игра – с «Краснодаром». Готовиться к ней начали сразу после матча с «Зенитом»: буквально через 15 минут после финального свистка вернулись на поле для восстановительной тренировки.