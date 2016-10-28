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    Траоре: «Слуцкий со вторника напоминает, что матч со «Спартаком» – это война»

    Нападающий ЦСКА Ласина Траоре поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России против «Спартака». Напомним, встреча состоится 29 октября на стадионе «Открытие Арена».

    – То, что «Спартак» – большой клуб, мне было известно и до прихода в ЦСКА. Разница в том, что теперь предстоит участвовать в главном российском дерби.

    – Настрой на «Спартак» в ваших прежних клубах был особым?

    – Да. Успех в матче со «Спартаком», как и с другими ведущими клубами, для «Кубани» был знаковым. Игроки отдавали борьбе все силы.

    – На этом фоне как готовится к дерби ЦСКА? Почувствовали разницу?

    – Конечно. Слуцкий нам со вторника напоминает, что встреча со «Спартаком» не просто игра, а своего рода война. Партнеры тоже говорят об этом. Можно, мол, проиграть чемпионат, но не матч со «Спартаком».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.10.2016 01:45
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +169

      TY13R 28 октября 2016, 14:51

      главное чтобы на поле была заруба!)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 28 октября 2016, 13:37

      Война не война, но дерби должно получиться на славу, очень на это надеюсь. Что касается самой игры, то думаю Цеська ничего хорошего не светит, тем более на фоне последних событий в клубе и около него. Спартак и по игре, и по составу на порядок выше нынешних соперников.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 28 октября 2016, 11:08

      Вот оно че! Леня не качается, Леня от пуль уворачивается!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 28 октября 2016, 10:35

      а каррера считает наоборот: можно проиграть дерби но не чемпионат)

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 октября 2016, 10:10

      Свыкайтесь с мыслью ,что война будет проиграна.Со вторника тренер приучает.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      dimsok 28 октября 2016, 10:09

      Как говорится, будем посмотреть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      saidd 28 октября 2016, 09:58

      ссыт значит...

      0
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 28 октября 2016, 09:55

      Вас никто за язык не тянул - сами сказали что "матч со Спартаком-это война". Ну вот теперь не обижайтесь и не нойте. На войне-как на войне)))

      4
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 28 октября 2016, 09:50

      Для полноценных боевых действий необходимо срочно приобрести звезду монгольского футбола из бронзового «Сэлэнгэ Пресс», за который и играет главная звезда монгольского футбола - Мурун Алтанхуяг...

      3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ribavadim 28 октября 2016, 11:02

      Среди около полутора тысяч местных футболистов лучшим можно считать рекордсмена сборной Монголии по количеству матчей (как минимум 31) и голов (7) Доноровына Лумбэнгарава . 36-летний защитник «Университета Улан-Батора», дебютировавший за национальную команду 29 февраля 2000 года, сумел за свою карьеру выиграть 4 чемпионства страны и 3 Кубка. Лумбэнгарав успел поиграл в шести клубах, в том числе проведя один сезон в «Эрчиме». По данным ресурса transfermarkt.de, сейчас 182-сантиметровый дефендер стоит всего 25 тысяч евро. Предыдущий рекорд результативности в футболке сборной (6 мячей) долго удерживал 28-летний форвард «Сэлэнгэ Пресс» Ганбаатарын Тугсбаяр , который оценивается тем же немецким ресурсом в два раза дороже Лумбэнгарава. На данный момент нападающего называют самым популярным футболистом Монголии.

      -1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 28 октября 2016, 09:31

      Пленных не брать, раненых добивать на месте)))

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > dyema 28 октября 2016, 09:46

      Добро пожаловать в Гаагу,товарищ.

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